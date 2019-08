Nintendo 3DS sparisce dal sito di Nintendo USA: pubblicizzata solo la linea 2DS

Le console della famiglia Nintendo 3DS non sono più pubblicizzate sul sito ufficiale di Nintendo USA, che ora pone in rilievo esclusivamente le portatili della linea 2DS.

Come segnalato dall'attento utente Twitter "Akfamilyhome", non sono infatti più presenti sul portale Nintendo.com riferimenti al 3DS. Le immagini presenti sul sito mostrano esclusivamente esemplari di Nintendo 2DS, inoltre, accendendo alla sezione di confronto delle diverse piattaforme portatili della Casa di Kyoto, ci vengono mostrate esclusivamente le caratteristiche tecniche di Nintendo 2DS e di New Nintendo 2DS XL. Nonostante ciò, in maniera piuttosto peculiare, resta presente sul portale la dicitura introduttiva "See what Nintendo 3DS family can do". Questa modifica non ha tuttavia interessato la totalità dei portali Nintendo nel mondo. Ad esempio, sul sito ufficiale di Nintendo Italia continuano ad essere presenti dettagli relativi a New Nintendo 3DS e a New Nintendo 3DS XL.



La famiglia 3DS ha accolto non nel corso della sua lunga carriera un'ampia varietà di titoli, che hanno nel tempo dato vita ad una softeca davvero pregevole. Nel corso dell'aprile di quest'anno, la Casa di Kyoto ha confermato di non avere più nessun gioco first party da annunciare per Nintendo 3DS e molti iconici brand tradizionalmente portatili sono pronti ad approdare su Nintendo Switch. Tra questi, dopo Pokemon Let's Go Pikachu/Eevee, la serie principale di Pokemon. Proprio recentemente, Game Freak ha mostrato a presentato al pubblico una delle città di Pokemon Spada e Pokemon Scudo.