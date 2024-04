Nintendo 3DS e Wii U prossime al tramonto: i server online verranno spenti a breve

A distanza di qualche mese dalla chiusura dell'eShop, Nintendo ha annunciato che manca davvero poco all'interruzione definitiva di tutti i servizi online di 3DS e WiiU, le vecchie console dell'azienda di Kyoto.

Ecco di seguito quanto riportato sul portale ufficiale di Nintendo Italia, che si è aggiornato proprio di recente con i dettagli su ciò che accadrà tra qualche giorno:

"Dall’8 aprile 2024 il gioco online e altre funzionalità che utilizzano la comunicazione online saranno sospesi per i software per Nintendo 3DS e Wii U (compresi i software esclusivi per New Nintendo 3DS). Ciò include il multiplayer online, le classifiche online e la distribuzione di dati."

In poche parole, dalla prossima settimana non sarà più possibile giocare le modalità online delle vecchie glorie di entrambe le console Nintendo. Fra i titoli che non si potranno mai più giocare in multiplayer online troviamo anche i seguenti giochi:

Animal Crossing: New Leaf

Mario Kart 7

Mario Kart 8

Monster Hunter 4 Ultimate

Pokémon Ultra Sole e Pokémon Ultra Luna

Splatoon

Super Smash Bros. (Wii U e 3DS)

Super Mario 3D World

Super Mario Maker

Le uniche eccezioni saranno rappresentate da due applicazioni, ossia Pokémon Bank e Poké Transporter, che secondo Nintendo of America continueranno a funzionare online per un periodo non ben precisato. Lo stesso vale per gli aggiornamenti di sistema delle console e dei giochi, che malgrado lo spegnimento dei server continueranno ad essere disponibili per il download, ma non si esclude che in futuro possano essere disattivati come tutte le altre funzionalità legate alla connessione internet.

