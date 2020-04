Nintendo 64: un fan la trasforma in un Game Boy Advance SP che legge cartucce originali!

Lo youtuber GmanModz ha deciso di "reingegnerizzare" la sua amata Nintendo 64 per darle la forma di un Game Boy Advance (e più precisamente, del modello SP con design a conchiglia) in grado di leggere cartucce N64 originali.

Per realizzare questa piattaforma customizzata, il creatore di contenuti non si è servito di chip aggiuntivi o di software per l'emulazione ma, al contrario, ha riprogettato la componentistica interna della console Nintendo di fine anni '90 attingendo alle ultime informazioni acquisite e condivise pubblicamente dalla community di modder hardware dell'N64.

Alla luce di queste scoperte, si è infatti capito che le dimensioni della scheda madre del sistema che ha ospitato capolavori immortali come Super Mario 64, Zelda Ocarina of Time o 007 GoldenEye possono essere ridotte attraverso la ricollocazione dei chip di controller dell'interfaccia. Munitosi di una saldatrice, GmanModz ha così ricablato i componenti hardware della console per racchiuderli all'interno di una scocca in plastica realizzata con una stampante 3D per darle la forma di un Game Boy Advance SP.

Come possiamo intuire ammirando il video che campeggia a inizio articolo, il tentativo di miniaturizzazione del Nintendo 64 compiuto dallo youtuber è andato a buon fine: il suo sistema, con design a conchiglia e di dimensioni decisamente più ridotte della console originaria nonostante l'utilizzo dei medesimi componenti hardware, funziona ed è compatibile al 100% con l'intera libreria di giochi N64. Date un'occhiata al filmato e fateci sapere che cosa ne pensate di questo progetto. A proposito di Nintendo 64, sapevate che gli ultimi rumor suggeriscono come la casa di Kyoto stia lavorando al remake di Super Mario 64 per Switch e ad altri titoli della serie platform dell'idraulico baffuto?