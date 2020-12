Nintendo 64 Mini: la console portatile grande come una cartuccia!

Il modder GmanModz ha creato una versione portatile del Nintendo 64 rielaborando totalmente la console della casa di Kyoto. I componenti sono stati modificati e risaldati all'interno di un guscio grande praticamente quanto una cartuccia N64.

L'autore di questa meraviglia portatile ha utilizzato un N64 originale smembrato in ogni suo aspetto e ha trasportato la componentistica in un nuovo chassis aggiungendo i pulsanti e gli stick analogici (presi dai controller N64, GameCube e dai Joy-Con) e uno schermo LCD a risoluzione 320x240p.

Un mezzo miracolo ingegneristico, come conferma GmanModz, il quale tuttavia è anche estremamente sincero sulla natura "artigianale" del suo lavoro. L'autonomia non sembra essere altissima e anche l'ergonomia non è delle migliori, tuttavia "è un Nintendo 64 tascabile... voi ne avete uno?", questa l'ironica provocazione del modder, comunque fiero (a ragione) della sua opera.

Nel 2018 Nintendo ha registrato un brevetto legato a N64 Mini Classic, da allora però non abbiamo saputo più nulla a riguardo e non è chiaro se la compagnia sia effettivamente al lavoro su una riedizione della sua console a 64-bit o se il progetto sia stato accantonato per concentrarsi su altri contenuti Legacy come ad esempio il Game & Watch Super Mario Bros uscito lo scorso mese di novembre.