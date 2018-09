Nintendo 64 Mini in arrivo? Il marchio N64 è stato registrato in Europa

A luglio 2017 Nintendo aveva richiesto la registrazione del marchio "Nintendo 64", oggi apprendiamo che il trademark è stato approvato in Europa il 28 agosto scorso con data di scadenza prevista per il 2027. N64 Mini in arrivo?

Sebbene la pagina sul sito dell'ufficio brevetti europeo non riporti il nome Nintendo 64 o N64, l'immagine allegata (che trovate qui sotto) lascia poco spazio ai dubbi: si tratta della sagoma stilizzata del controller della console Nintendo, conosciuto amichevolmente come "tricorno" a causa del design con con impugnatura centrale.

Da tempo si parla del lancio di Nintendo 64 Mini ma la casa di Kyoto non ha mai commentato i rumor e ad oggi niente è stato annunciato in merito, non è escluso che dopo PlayStation Classic anche N64 potrebbe fare la sua comparsa nei negozi come ideale successore di NES Mini e SNES Classic.

Non ci resta che attendere per saperne di più, voi cosa ne pensate? Sareste disposti a comprare l'eventuale Nintendo 64 Mini? E quali giochi vorreste vedere precaricati? Aspettiamo i vostri commenti!