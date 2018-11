Nintendo 64 Mini: per Reggie Fils-Aime non arriverà presto

In risposta alle voci di corridoio sul Nintendo 64 Mini e sul suo imminente annuncio da parte della casa di Kyoto, il presidente di Nintendo of America Reggie Fils-Aime è intervenuto sulle pagine di Kotaku per gettare acqua sul fuoco dell'hype.

Il boss della divisione statunitense di Nintendo ribadisce infatti che "non escluderei mai qualcosa (come il Nintendo 64 Mini, ndr), ma quello che posso dirvi è che non rientra nel nostro attuale orizzonte di pianificazione".

"Quando abbiamo realizzato le prime due serie di console della linea Nintendo Classic", prosegue Reggie Fils-Aime, "siamo stati chiari, per noi è stata un'opportunità temporale limitata, un'occasione rappresentata dalla conclusione di Wii U e dal lancio di Nintendo Switch. Questa è stata la ragione strategica per la quale abbiamo deciso di lanciare il NES Classic Mini".

Il massimo dirigente di Nintendo of America è però cosciente della richiesta degli appassionati di vedere annunciata al più presto la retroconsole basata sul leggendario Nintendo 64, al punto tale da indurlo a chiudere l'intervista aprendo uno spiraglio per lo sviluppo della versione Classic Mini dell'N64 affermando che "ora siamo molto più consapevoli del fatto che il consumatore non vede l'ora di interagire con i nostri contenuti Classici, gli stessi che riguardano il nostro servizio in abbonamento (Nintendo Switch Online e la libreria di giochi NES, ndr)".

L'annuncio del Nintendo 64 Classic Mini, quindi, si farà attendere ancora a lungo. Nell'attesa, perchè non sognare ammirando le immagini trapelate in rete nelle giornate immediatamente precedenti al Nintendo Direct dedicato a Super Smash. Bros Ultimate?