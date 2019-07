Nintendo 64: un modder migliora le texture di 150 giochi N64 grazie all'IA Neurale

La scena dei modder sta imparando a servirsi delle IA Neurali per creare pacchetti di texture in alta definizione di videogiochi classici per PC e console. Lo sviluppatore conosciuto nella scena come Gaming Revived si è però spinto oltre pubblicando un Texture Pack HD per ben 150 giochi della ludoteca di Nintendo 64.

Servendosi del programma di editing grafico Topaz AI GigaPixel, lo stesso utilizzato dal modder che ha "aggiornato" Final Fantasy 7 con texture HD, Gaming Revived ha aumentato sensibilmente la risoluzione e la nitidezza delle texture di un numero incredibilmente elevato di videogiochi N64 per consentire agli appassionati di fruirne sui moderni monitor e schermi televisivi tramite emulatore.

I titoli interessati da questo trattamento sono davvero tanti e comprendono i giochi più iconici del Nintendo 64, come Diddy Kong Racing, Zelda Ocarina of Time, Banjo Kazooie, Mario Kart 64, Super Mario 64, Perfect Dark, 007 GoldenEye, Star Fox 64, Quake64, Mortal Kombat 4, Star Wars Shadow of the Empire, Turok, Conkers Bad Fury Day e molti altri. Data la mole spropositata di dati processati, l'autore della mod ha voluto suddividere questo immenso pacchetto di texture per consentire agli utenti di scaricare il Texture Pack HD per il proprio videogioco preferito: vale la pena precisare, però, che la maggior parte di questi pacchetti digitali ha una dimensione compresa tra 1 e 2 GB.

Date un'occhiata al video dimostrativo che campeggia a inizio articolo e fateci sapere cosa ne pensate di questa tecnologia di upscaling tramite IA Neurale che, a quanto sembra, dovrebbe essere adottata anche da Sony per la retrocompatibilità di PS5.