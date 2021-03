Nintendo 64 portatile: la console custom è da Guiness World Record

La propria prima console è spesso quella che rimane nel cuore di un videogiocatore anche a distanza di anni e decenni dal suo abbandono: nel caso dello statunitense Gunnar Turnquist quell'hardware speciale è rappresentato dal Nintendo 64.

L'iconico hardware del colosso di Kyoto - giunto in Italia con l'indimenticabile slogan di "Artiglia la Potenza" - ha ospitato nel proprio catalogo una vasta selezione di grandi classici videoludici, afferenti alle saghe Nintendo e non solo, tra i quali possiamo citare l'l'immortale Super Mario 64. Conciliando l'amore per il Nintendo 64 e quello per l'ingegneria, l'appassionato videogiocatore ha deciso di cimentarsi con una peculiare creazione.



Come potete verificare visionando il filmato disponibile direttamente in apertura a questa news, Gunnar Turnquist ha rielaborato completamente l'hardware. Conservando le componenti interne, ma variandone l'allocazione e modificando del tutto l'estetica della console, l'appassionato ha creato quello che è ora ufficialmente il Nintendo 64 più piccolo al mondo. Con dimensioni pari a 8.4 cm X 11.8 cm X 4.50 cm, la console è stata insignita del titolo dal Guinness World Record. L'hardware è stato di fatto trasformato in una console portatile, con uno schermo LCD originale e tasti appartenenti all'originale controller del Nintendo 64.



Gunnar Turnquist ha raccontato di aver iniziato a cimentarsi con l'ingegneria e l'elettronica all'età di 13 anni e di aver poi perfezionato la propria passione nel corso degli anni, dedicandosi al progetto anche grazie all'aiuto di amici e insegnanti. Dopo aver registrato un brevetto legato a N64 Mini Classic, da Nintendo non è mai giunto un annuncio della mini console.