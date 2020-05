Da PS5 e Xbox Series X a Nintendo 64 e Wii: la potenza di tutte le console a confronto

Mentre si fa sempre più vicino, lento ma inesorabile, il momento in cui potremo apprendere maggiori dettagli su hardware, giochi e caratteristiche di PlayStation 5 e Xbox Series X, proseguono le considerazioni legate alla potenza degli hardware da gaming.

Un interessante contributo in questo senso arriva dalla redazione di The Gaming Setup, che anziché concentrarsi esclusivamente sulla prossima generazione di console, ha voluto volgere lo sguardo tanto al passato quanto al futuro. Il portale ha infatti scelto di ripercorrere la storia degli hardware dedicati all'universo videoludico a firma Nintendo, Sony e Microsoft, partendo dall'era del Nintendo 64.



Per ognuno degli hardware successivi alla console della Grande N, sono stati analizzati diversi parametri, legati principalmente alla GPU ed alla potenza potenzialmente sprigionabile dall'hardware. Direttamente in calce a questa news, potete dunque visionare una tabella che riassume, per ogni ammiraglia gaming, il modello di GPU equipaggiato e la relativa potenza in termini di GFlops. Un'ulteriore infografica, anch'essa redatta da The Gaming Setup, propone un ulteriore sguardo all'evoluzione hardware del mondo console.



In tema di next gen, ne approfittiamo per rammentarvi che giovedì 7 maggio sarà trasmesso il prossimo appuntamento Microsoft, con un Inside Xbox dedicato ai giochi Series X. Nuovi rumor hanno invece coinvolto le possibili caratteristiche di PalyStation VR 2.