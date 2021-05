Nintendo accoglie il CEO di Illumination: da Cattivissimo Me e Minions a Super Mario!

Contestualmente alla presentazione dei risultati finanziari record di Nintendo per l'anno fiscale 2020-2021, il colosso di Kyoto ha annunciato l'ingresso in famiglia di una personalità di spicco dell'animazione internazionale.

Chris Meledandri, fondatore ed attuale CEO di Illumination Entertainment, è infatti pronto ad assumere il ruolo di Outside Director presso il colosso di Kyoto. Il passaggio di consegne non è tuttavia ancora operativo: quest'ultimo dovrà infatti essere approvato dall'81° Conferenza Generale degli Azionisti, fissata dalla dirigenza Nintendo per il prossimo 29 giugno 2021.

Sussidiaria di Universal Studios, Illumination Entertainment realizza orami da anni lungometraggi di animazione in CGI. Fondato nel 2007, il celebre studio cinematografico ha esordito nel 2010 con l'apprezzato Cattivissimo Me, per poi allungare il proprio curriculum con produzioni quali Lorax: Il guardiano della Foresta, Cattivissimo Me 2, Pets: Vita da Animali, Sing e Cattivissimo Me 3.



Un ingresso dunque estremamente interessante, in particolare sul fronte del recente programma di ampliamento dello sfruttamento delle IP Nintendo da parte della dirigenza di Kyoto. Avviatosi con l'apertura del primo Super Nintendo World ad Osaka in Giappone, l'avviamento dei lavori per una seconda sede del parco divertimenti degli USA e la partnership con LEGO, il piano porterà un nuovo film d'animazione su Super Mario al cinema nel corso del 2022.