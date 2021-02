Nintendo accoglie Eiji Funahashi: il veterano Platinum Games, da Bayonetta a Super Mario

Mentre procede lo sviluppo di Bayonetta 3, un veterano della squadra di Platinum Games lascia i lidi della software house per unirsi alle forze di casa Nintendo.

Parte del team di Astral Chain, Bayonetta e dell'atteso Babylon's Fall sin dal 2009, Eiji Funahashi ha deciso di concludere la propria carriera in Platinum Games per iniziare una nuova avventura professionale tra le fila della casa di Kyoto. L'autore videoludico ha occupato diverse posizioni nella software house nel corso degli anni, lavorando inizialmente come character modeler, sino a divenire col tempo lead modeler e successivamente visual team leader. Tra i titoli ai quali Eiji Funahashi ha offerto il proprio contributo possiamo citare Bayonetta 2, The Wonderful 101, NieR: Automata e Star Fox Zero.



Il passaggio dell'artista - del quale potete visionare una splendida illustrazione direttamente in calce a questa news - a Nintendo è avvenuto senza clamore, divenendo palese solamente con la pubblicazione di Super Mario 3D World + Bowser's Fury. Eiji Funahashi appare infatti tra i titoli di coda della riedizione del platform in tre dimensioni dell'epoca Wii U. Con la produzione ormai disponibile, non è dato sapere quale sarà il prossimo progetto per Nintendo Switch al quale il veterano del medium potrà offrire il proprio contributo artistico.



Coloro che attendono novità in casa Grande N possono seguire il Nintendo Direct del 17 febbraio in diretta con Everyeye.