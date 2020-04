Nintendo Account: è ora possibile effettuare il login con un account Apple

Dopo l'avvenuta conferma della violazione di oltre 160.000 account del Nintendo Nework, la casa di Kyoto aggiorna la metodologia di autenticazione aggiungendo la possibilità di effettuare il login mediante le credenziali di Apple.

Il nuovo sistema va quindi ad affiancarsi a quelli già pre-esistenti, che comprendevano l'accesso mediante Facebook, Twitter e Google, oltre ovviamente al sistema base che consente di impiegare direttamente le credenziali del Nintendo Network.

"Accedi con Apple è progettato per garantire il rispetto completo della tua privacy e consentirti di tenere sotto controllo le tue informazioni personali. Quando effettui il primo accesso, le app e i siti web possono chiederti solo il nome e l'indirizzo email per creare il tuo account. Puoi usare il servizio privato di inoltro email di Apple Nascondi la mia email per creare e fornire indirizzi email univoci e casuali che inoltrano la posta al tuo indirizzo email personale."

Alcuni hanno ipotizzato che la nuova metodologia sia legata al debutto su iOS e Android della nuova app My Nintendo, al momento disponibile esclusivamente in Giappone, che consente agli utilizzatori di informarsi sulle ultime novità del mondo Nintendo, controllare lo stato dei punti Gold e Platinum e monitorare i record e i tempi di gioco dei titoli per Nintendo Switch e della passata generazione.