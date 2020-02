Nintendo sta per acquisire Game Freak, gli autori di Pokemon Spada e Scudo?

Stando alle informazioni raccolte dai giornalisti di Nikkei, i vertici di Game Freak trasferiranno a breve il proprio quartier generale in un'area che, curiosamente, andrà a ospitare i nuovi uffici di Nintendo a Tokyo. La software house di Pokemon Spada e Scudo è perciò destinata ad essere acquisita da Nintendo?

Nell'approfondire la questione, la redazione di Nikkei riferisce che Game Freak intende trasferirsi nella medesima area metropolitana di Tokyo che, nel corso del 2020, andrà a ospitare la principale sede di Nintendo (eccezion fatta per il quartier generale di Kyoto) con la riorganizzazione dei quattro ufficili attualmente dislocati a Tokyo tra i team che si sono occupati, tra gli altri, di kolossal come Super Mario Odyssey.

Sia la nuova sede secondaria di Nintendo che i futuri uffici principali di Game Freak apriranno i battenti nell'area di Kanda-Nishikicho del quartiere Chiyoda di Tokyo, alimentando così le voci di corridoio che vorrebbero la software house di Pokemon Spada e Scudo in procinto di entrare nella galassia di sussidiarie di Nintendo.

L'acquisizione di Game Freak da parte della casa di Kyoto, d'altronde, non desterebbe particolari sorprese in virtù dell'ormai consolidato rapporto che li lega a The Pokemon Company, una delle principali società controllate da Nintendo. In attesa di scoprire quali risvolti potrà avere questo doppio trasferimento di uffici da parte di Nintendo e Game Freak, vi ricordiamo che su queste pagine trovate tutti i dettagli sul Pass di Espansione di Pokemon Spada e Scudo.