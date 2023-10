Nintendo dice no ad acquisizioni, sì a collaborazioni: parla il presidente Furukawa

Nel corso di un'intervista con Nikkei il presidente di Nintendo, Shuntaro Furukawa, ha illustrato alcuni piani per il futuro della compagnia, esprimendo anche il suo pensiero su potenziali acquisizioni o eventuali collaborazioni con realtà esterne.

Su entrambe le questioni Furukawa è stato chiaro: per la Grande N è preferibile percorrere la strada delle partnership non manifestando invece particolare interesse nei confronti di fusioni con altre aziende. "Non siamo contrari all'idea di fusioni ed acquisizioni, ma se viene coinvolta un'organizzazione che non comprendere l'approccio creativo di Nintendo allora i risultati potrebbero non essere quelli sperati. Al contrario, con le aziende che hanno una mentalità di sviluppo simile alla nostra possiamo stringere con loro diverse collaborazioni, senza limitarci ad acquisizioni", spiega il presidente Nintendo.

Il focus principale di Nintendo restano comunque i videogiochi, con Furukawa che sottolinea l'importanza di rafforzare l'organizzazione interna per gestire il numero sempre più crescente di costi e risorse per sviluppare anche una singola produzione: "Invece di aumentare semplicemente il numero di dipendenti, l'obiettivo è realizzare giochi che soddisfino le aspettative Nintendo. Anziché allocare risorse esterne alla compagnia è importante rinforzare le nostre risorse di sviluppo interne, che conoscono profondamente il marchio Nintendo ed il suo DNA creativo".

Sempre durante la stessa intervista, Furukawa ha inoltre assicurato che Nintendo Switch non verrà abbandonata presto, essendoci giochi in arrivo almeno fino al 2025.