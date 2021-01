Nintendo compra Next Level Games, autori di Luigi's Mansion 3

Nintendo Corporation ha annunciato l'acquisizione del 100% di Next Level Games, studio con sede a Vancouver e già da anni in ottimi rapporti con la casa di Kyoto. La manovra verrà completata il primo marzo, in quella data Next Level Games diventerà quindi una sussidiaria di Nintendo a tutti gli effetti.

Lo studio ha sviluppato negli anni tantissimi progetti per Nintendo tra cui Super Mario Strikers per GameCube, Mario Strikers Charged e Punch-Out!! per Wii, Luigi's Mansion Dark Moon e Metroid Prime Federation Force per 3DS, oltre a Luigi's Mansion 3 per Switch.

Nintendo commenta l'acquisizione con queste parole "Next Level Games è un talentuoso studio a Vancouver, in Canada, con due quasi due decenni di esperienza nello sviluppo di videogiochi. Recentemente il team ha lavorato in esclusiva con Nintendo per sviluppare giochi per 3DS e Switch, tra cui l'acclamato Luigi's Mansion 3. Questa acquisizione permetterà a Next Level Games di avere accesso a ulteriori risorse e Nintendo aggiungerà un assets stratetico di primaria importanza ai propri studi interni."

Il prossimo progetto dello studio canadese non è ancora stato annunciato ma secondo alcuni rumor Next Level Games sarebbe al lavoro su un videogioco sportivo di Mario per Switch in arrivo durante i mesi estivi.