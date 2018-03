Nintendo aggiorna la biografia di Mario: a quanto pare, è tornato a fare l'idraulico

Grazie ad un aggiornamento della sua biografia ufficiale, a settembre dello scorso anno scoprimmo chesmise di fare l'idraulico.

La descrizione terminava così: "Tra l'altro, pare che molto tempo fa lavorasse come idraulico". Evidentemente, i suoi frequenti viaggi tra i regni e il suo costante impegno come protettore di Peach non gli permettevano più di dedicarsi al mestiere che lo ha reso famoso in tutto il mondo.

In molti ci scherzarono su, ma tanti fan non accolsero la notizia in maniera particolarmente positiva. Qualcosa deve essere cambiato nel frattempo, poiché Nintendo ha nuovamente aggiornato la sua biografia sul sito ufficiale rimpiazzando la frase citata poco sopra con la seguente: "Lavora come idraulico. In ogni caso, la sue attività non si limita a quel settore".

I fan, quindi, possono tornare a dormire sonni tranquilli. Il loro beniamino è davvero capace di tutto, ma continua a fare l'idraulico. A meno che Nintendo non cambi nuovamente idea! Vi ricordiamo che la sua ultima avventura, Super Mario Odyssey, è disponibile esclusivamente su Nintendo Switch.