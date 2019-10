Nintendo aggiorna la lista dei Million Seller per Switch e 3DS

Nintendo of Japan ha aggiornato la lista dei "Million Seller", ovvero dei giochi first party che hanno venduto oltre un milione di copie su Switch e 3DS. Tra questi si segnalano Super Mario Maker 2 e The Legend of Zelda Link's Awakening che hanno raggiunto rispettivamente quota 3.93 e 3.13 milioni di copie vendute.

Buon successo anche per Fire Emblem Three Houses, uscito alla fine di luglio e in grado di piazzare 2.29 milioni di unità in tutto il mondo. La lista per Nintendo Switch include anche Super Mario Odyssey, Pokemon Let's GO, New Super Mario bros Deluxe e Splatoon 2.

Giochi Switch più venduti

Mario Kart 8 Deluxe – 19.01 milioni

Super Smash Bros Ultimate – 15.71 milioni

Super Mario Odyssey – 15.38 milioni

The Legend of Zelda Breath of the Wild – 14.54 milioni

Pokemon Let’s Go Pikachu/Eevee – 11.28 milioni

Splatoon 2 – 9.28 milioni

Super Mario Party – 7.59 milioni

New Super Mario Bros U Deluxe – 4.59 milioni

Super Mario Maker 2 – 3.93 milioni

The Legend of Zelda Link’s Awakening – 3.13 milioni

Fire Emblem Three Houses – 2.29 milioni

Giochi 3DS più venduti

Mario Kart 7 – 18.47 milioni

Pokemon X/Y – 16.42 milioni

Pokemon Sole e Luna – 16.17 milioni

Pokemon Rubino Omega & Zaffiro Alpha – 14.23 milioni

New Super Mario Bros 2 – 13.27 milioni

Super Mario 3D Land – 12.60 milioni

Animal Crossing New Leaf – 12.36 milioni

Super Smash Bros – 9.54 milioni

Pokemon Ultrasole e Ultraluna – 8.57 milioni

Tomodachi Life – 6.51 milioni

Su Nintendo 3DS si evidenziano le ottime performance di Mario Kart 7, Pokemon X & Y, Pokemon Sole e Luna e Rubino Omega & Zaffiro Alpha, oltre a New Super Mario Bros 2, Tomodachi Life e Animal Crossing New Leaf.