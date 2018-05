Nintendo è alla ricerca di un level designer per la saga di Zelda

Come segnalato da japanesenintendo.com, Nintendo si è messa alla ricerca di un nuovo level designer per la serie di The Legend of Zelda. Al momento, tuttavia, non sono emersi particolari dettagli sul progetto in lavorazione.

Stando alle informazioni contenute nell'annuncio di lavoro, il level designer in questione dovrebbe occuparsi dei dungeon, degli scenari, della gestione degli eventi e dei nemici, ovviamente nell'ottica di un nuovo progetto dedicato alla serie di The Legend of Zelda. Allo stato attuale, tuttavia, non sappiamo se Nintendo si stia riferendo a un nuovo capitolo della saga in sviluppo per Nintendo Switch, o magari a uno spin-off indirizzato ai sistemi mobile (a tal proposito, ricordiamo che la grande N ha dichiarato di volersi espandere anche in questo settore).

Nell'annuncio di lavoro, inoltre, viene specificato che l'eventuale assunzione prevede un periodo di prova di tre mesi, con stipendio variabile in base all'esperienza maturata in passato dal candidato. Richiesta anche la conoscenza della lingua giapponese, oltre naturalmente a un buon grado di esperienza maturata all'interno dell'industria.

Per conoscere ulteriori dettagli sul nuovo progetto in questione, tuttavia, bisognerà attendere ulteriori dettagli da Nintendo: magari potrebbero arrivare all'E3 2018 di Los Angeles? Ad ogni modo, voi cosa sperate di vedere nelle prossime iterazioni di The Legend of Zelda? Fatecelo sapere nei commenti.