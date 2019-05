Nintendo America accoglie John Vignocchi, ex Gearbox, software house di Borderlands

Sempre tramite il proprio account Twitter ufficiale, John Vignocchi ha ora deciso di svelare ufficialmente al pubblico il proprio nuovo incarico. Ebbene, il professionista si è unito nientemeno che a Nintendo America , come facilmente deducibile dall'istantanea condivisa da lui stesso sul social network. Presso la sezione americana della Casa di Kyoto, Vignocchi si occuperà di gestire le relazioni tra Nintendo America, sviluppatori e publisher , in quello che lui stesso definisce una "opportunità da sogno". Per tutte le novità riguardanti i piani di Nintendo per il prossimo futuro, vi invitiamo a seguire in compagnia di Everyeye il Direct organizzato dalla Casa di Kyoto in occasione dell' E3 2019 . Vi ricordiamo inoltre che il prossimo 5 giugno sarà trasmesso un Direct dedicato a Pokemon Spada e Pokemon Scudo .

Dear industry and personal friends: It’s official: I’ve joined Nintendo and could not be more excited! pic.twitter.com/NoVJQHAO2J — John Vignocchi (@JohnVignocchi) 30 maggio 2019

I’ll be driving developer and publisher relations for North America so that Nintendo can continue to bring amazing content to all fans!



I plan to help continue the tradition of building memories through Nintendo that will last a lifetime. — John Vignocchi (@JohnVignocchi) 30 maggio 2019