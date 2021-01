Nintendo America, com'è fatto il quartier generale? Ce lo presenta un video degli Anni 90!

L'universo di casa Nintendo è tendenzialmente molto riservato e molto di rado la community ha la possibilità di osservare dei dietro le quinte legati alla casa di Kyoto.

A distanza di molti anni, tuttavia, è possibile dare uno sguardo a quello che era l'aspetto del quartier generale di Nintendo America. Si tratta di un video non editato risalente a oltre tre decenni fa, che offre un assaggio della sede di Redmond, Washington, così come appariva negli ormai lontani Anni Novanta. Il documento, che potete visionare direttamente in apertura a questa news, immortala la struttura per circa una ventina minuti, durante i quali è possibile avvistare anche parte del processo produttivo del NES, la prima home console di casa Nintendo, destinata a segnare una svolta senza precedenti per la diffusione dell'intrattenimento videoludico nelle case di milioni di persone.



Di recente, gli archeologi del videogioco hanno avuto la possibilità di dare uno sguardo anche ad un ulteriore retroscena legato al mondo Nintendo. Un ex sviluppatore Rare ha infatti pubblicato delle concept art di Donkey Kong Country per Super Nintendo, presentando il processo creativo che ha portato lo scimmione a prendere vita a partire dalle prime bozze disegnate da Shigeru Miyamoto nel corso degli Anni Novanta.