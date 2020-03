Nintendo America: uno dei dipendenti risultato positivo a Coronavirus

Come in tutti gli altri settori produttivi, l'estensione delle problematiche connesse al diffondersi del Coronavirus/COVID-19 hanno colpito anche l'industria videoludica.

Dopo la cancellazione dell'edizione di quest'anno della Game Developers Conference, è giunta nel corso degli ultimi giorni anche la conferma della cancellazione dell'E3 2020. Ora, dagli Stati Uniti d'America giunge la notizia che uno dei dipendenti di Nintendo America è risultato positivo al test per l'identificazione del Coronavirus. A riferirlo è il The Seattle Times, che riferisce di un contagio verificatosi presso il Quartier Generale del colosso videoludico, con sede presso Redmond, in Wahington.



La fonte riporta la seguente dichiarazione da parte di Nintendo America: "Nintendo America sta sostenendo questa persona durante il recupero e continuerà a prendere precauzione per salvaguardare la salute e il benessere di tutti i propri dipendenti della comunità in generale". Al momento, non sembrano essere disponibili ulteriori informazioni in merito.



Recentemente, i vertici di Nintendo hanno commentato la cancellazione dell'E3 2020, approvando pubblicamente la decisione dell'ESA di anteporre la necessità di adottare un approccio precauzionale alla volontà di non annullare un evento così importante. La Casa di Kyoto non ha ancora comunicato quali saranno le nuove modalità con cui aggiornerà il pubblico sulle novità in arrivo in assenza della fiera losangelina.