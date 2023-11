Nintendo, che annata pazzesca! Un 2023 con giochi da urlo su Switch

Annata incredibile per Nintendo: la compagnia giapponese nel corso dell'anno ha pubblicato una serie di titoli per Switch capaci di ottenere enorme successo di pubblico e critica, con Metascore piuttosto elevati, in molti casi superiore al 90/100.

E' il caso chiaramente di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom (96/100) ma anche di Metroid Prime Remastered, Super Mario Bros Wonder e Xenoblade Chronicles 3 Future Redeemed. Altre pubblicazioni hanno ottenuto voti ugualmente interessanti come Pikmin 4 e Super Mario RPG Remake, in generale la casa di Kyoto ha mantenuto altissima l'asticella della qualità, con un paio di eccezioni.

Migliori giochi Nintendo 2023

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom - 96

Metroid Prime Remastered - 94

Super Mario Bros Wonder - 92

Xenoblade Chronicles 3 Future Redeemed - 92

Pikmin 4 - 87

Super Mario RPG Remake - 84

Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp - 82

Bayonetta Origins Cereza and the Lost Demon - 81

Fire Emblem Engage - 80

Kirby's Return to Dream Land Deluxe - 79

WarioWare Move It! - 75

Detective Pikachu Il Ritorno - 66

Everybody 1-2-Switch! - 56

Ci riferiamo a Detective Pikachu Il Ritorno e Everybody 1-2-Switch!, con Metascore rispettivamente di 66/10 e 56/100. In generale, possiamo considerare assolutamente positivo il 2023 di Nintendo e per il prossimo anno la Grande N ha già in serbo alcuni titoli potenzialmente interessanti come Princess Peach Showtime, Luigi's Mansion 2 e Paper Mario Il Portale Millenario.