Nintendo, un anno di Universal Studios: primo compleanno per Super Nintendo World

Di recente, il mondo di Nintendo ha potuto festeggiare una nuova edizione del MAR10 Day, che ha portato con sé l'annuncio di tanti nuovi set della collezione LEGO Super Mario, incluso il castello di Peach.

Ora, è tempo di una ulteriore ricorrenza per il colosso di Kyoto, che celebra il primo anniversario di Super Nintendo World. Il primo parco divertimenti fondato dalla casa di Super Mario ha infatti aperto ufficialmente i battenti il 18 marzo del 2021, dopo una rassegna non indifferente di posticipi e contrordini. L'inaugurazione della struttura è infatti stata ripetutamente costretta al rinvio a seguito del persistere della crisi sanitaria internazionale scatenata dalla pandemia di COVID-19.

Dopo numerose peripezie, tuttavia, la partnership tra Nintendo è Universal Studios è finalmente decollata, portando all'apertura delle porte di Super Nintendo World presso il parco divertimenti di Osaka, in Giappone. Con il primo giorno di apertura che ha visto la partecipazione dei vertici delle due compagnie, oltre che di Shigeru Miyamoto in persona, è entrato ufficialmente in funzione il primo parco Nintendo. Per celebrare la ricorrenza del primo anniversario, una gioiosa banda musicale ha marciato per le strade di Super Nintendo World, intonando brani della colonna sonora di Super Mario.



Al momento, ulteriori strutture sono in costruzione presso altre sedi dei parchi Universal Studios, mentre Nintendo ha bloccato le vendite di Nintendo Switch in Russia a seguito della guerra in Ucraina.