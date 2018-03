Nintendo annuncerà Virtual Console per Switch e Joy-Con con d-pad? Lo suggerisce Kamiya

Con il Nintendo Direct di stasera ormai alle porte, Hideki Kamiya diha pubblicato un messaggio molto interessante su Twitter, lasciando intendere che la casa di Kyoto potrebbe annunciare la Virtual Console pere una variante dei Joy-Con con il d-pad a croce.

"Se non annunciate la Virtual Console per Switch e un nuovo modello di Joy-Con con il d-pad a croce, potremmo perdere la nostra motivazione nello sviluppo di Bayonetta 3. Capito, Nintendo?" scrive Hideki Kamiya, come potete leggere nel tweet che vi abbiamo riportato in calce alla notizia.

Che un messaggio del genere venga pubblicato a poche ore dall'inizio del Nintendo Direct fa sicuramente riflettere: forse la casa di Kyoto potrebbe annunciare la Virtual Console per Switch e un nuovo modello di Joy-Con proprio stasera? Magari anche lo stesso Bayonetta 3 potrebbe essere protagonista di un gameplay reveal, o di maggiori dettagli sul suo sviluppo e sulla finestra di lancio attesa per la console ibrida?

Per scoprirlo non rimane che attendere le 22:45 di stasera, orario in cui inizieremo a commentare in diretta il nuovo Nintendo Direct programmato dalle 23:00 alle 23:30. Voi sperate in qualche annuncio in particolare? Fatecelo sapere nei commenti.