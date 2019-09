Nintendo annuncia Brain Training per Switch, ecco il primo trailer!

A sorpresa, Nintendo of Japan ha annunciato Brain Training per Switch. Il popolare strumento per allenare la mente tornerà sulla console ibrida dopo aver spopolato alla fine degli anni 2000 su Nintendo DS e Wii.

Il nuovo Brain Training (non sappiamo se realizzato in collaborazione con il Dottor Kawashima oppure no) sarà disponibile in Giappone dal 27 dicembre, per l'occasione la casa di Kyoto ha pubblicato due trailer che mostrano le novità di questo capitolo, come la possibilità di allenare la mente in due giocatori usando i due Joy-Con e l'aggiunta di esercizi basati sui sensori di movimento. Brain Training per Nintendo Switch uscirà come detto a fine anno, lo stesso giorno Nintendo commercializzerà in Giappone uno speciale stylus per Switch, già disponibile per il preordine.

Allo stato attuale non c'è traccia dell'annuncio di Brain Training sui canali occidentali di Nintendo e dunque non è chiaro se il gioco raggiungerà l'Europa e il Nord America, restiamo in attesa di eventuali comunicazioni ufficiali in merito. Dopo il grande successo riscosso ormai più di dieci anni fa con i giochi della serie Brain Training, Nintendo è pronta per riportare in vita questo franchise, messo da parte negli ultimi anni per concentrarsi su nuove serie e sul ritorno di brand storici.