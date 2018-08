Nintendo annuncia il bundle NES e SNES Mini per il Giappone

Nintendo of Japan ha annunciato uno speciale bundle per il mercato giapponese che include in un solo pacchetto Famicom Classic e Super Famicom Classic Edition, ovvero le riedizioni "Mini" di NES e SNES.

Il bundle sarà disponibile dal 15 settembre al prezzo di 14.940 yen, circa 125 euro al cambio attuale. Una Limited Edition potrà essere ordinata su Amazon Japan e includerà in aggiunta i manuali originali di Super Mario Bros per NES e F-Zero per SNES, al prezzo di 15.077 yen, circa 120 euro.

Al momento non sappiamo se questa confezione speciale arriverà in Occidente, magari giusto in tempo per le festività natalizie, il lancio è confermato allo stato attuale per il solo Giappone. NES e SNES Mini hanno riscosso un notevole successo vendendo cumulativamente oltre otto milioni di unità dal 2016, la scorsa estate la casa di Kyoto ha distribuito nuovamente Nintendo Classic Mini NES a seguito della forte richiesta dei consumatori mentre Super Nintendo Classic Mini sta continuando a vendere bene in tutti i principali mercati, in particolar modo in Nord America.

Nintendo ha più volte dichiarato di essere a conoscenza dell'elevata domanda per contenuti "Legacy" da parte degli acquirenti, ad oggi in ogni caso non sono state annunciate altre console della serie Mini Classics, da tempo si rumoreggia di eventuali riedizioni di Game Boy e Nintendo 64, restiamo in attesa di eventuali annunci ufficiali.