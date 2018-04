Nintendo annuncia il campionato italiano di Splatoon 2: tutti i dettagli

Nintendo, leader mondiale nell’intrattenimento interattivo, ed ESL, primo portale al mondo nel campo eSports e tornei digitali, lanciano il campionato ufficiale italiano 2018/2019 di Splatoon 2.

Nintendo, sempre più attivo nell’ambito eSports, porta la più grande esperienza competitiva Nintendo Switch mai realizzata alla portata di ogni giocatore. A partire da maggio e per tutto l’anno, ogni domenica, alle ore 16.00, è possibile formare team da 4 giocatori e iscriversi ai tornei online. Ogni torneo metterà in palio punti utili per qualificarsi alla finale mensile ed aggiudicarsi favolosi giochi e accessori Nintendo Switch.

Regole e formato

Tutte le partite per le qualificazioni settimanali saranno giocate al meglio delle cinque partite (Bo5). La finale al meglio delle sette partite (Bo7). Le qualificazioni settimanali adotteranno il sistema svizzero che consiste nell’accoppiare, di volta in volta, giocatori che abbiano accumulato un eguale punteggio (o un punteggio vicino): questo sistema permetterà di recuperare, se la prima partita giocata non ha sortito i risultati sperati! Le finali mensili adotteranno invece il sistema a doppia eliminazione. Anche questo sistema consentirà di avere una seconda chance: in caso di sconfitta ci sarà la possibilità di rifarsi e risalire la china.

Mappe e modalità

Le mappe saranno selezionate dagli arbitri e comunicate ai giocatori prima dell’inizio del torneo, in modo che possano prepararsi per tempo. Sarà possibile utilizzare ogni arma finora rilasciata nel gioco o tramite aggiornamento online.

Punteggi e premi in palio

Ogni torneo assegnerà punteggio con il seguente criterio:

1° classificato: 50 punti Go4.

2° classificato: 35 punti Go4.

3° classificato: 30 punti Go4.

4° classificato: 20 punti Go4.

5-8° classificato: 10 punti Go4.

9-16° classificato: 5 punti Go4.

17-32° classificato: 2 punti Go4.

Al termine del mese, le 8 squadre con il punteggio più alto accederanno alla finale e il vincitore si aggiudicherà fantastici premi Nintendo Switch, come giochi e accessori ufficiali.

Iscriviti subito ai tornei settimanali

Partecipare ai tornei è totalmente gratuito: basterà possedere una console Nintendo Switch, il software Splatoon 2 e un account ESL.

Le iscrizioni apriranno ufficialmente il 24 aprile. Ecco le sfide per il mese di maggio:

Go4Splatoon2 Italy Cup 2018 #1 (6 maggio dalle ore 16.00)

Go4Splatoon2 Italy Cup 2018 #2 (13 maggio dalle ore 16.00)

Go4Splatoon2 Italy Cup 2018 #3 (20 maggio dalle ore 16.00)

•o4Splatoon2 Italy Cup 2018 #4 (27 maggio dalle ore 16.00)

Per ogni difficoltà in fase di iscrizione sarà possibile aprire un ticket di supporto e lo staff di arbitri ESL fornirà assistenza. Quale occasione migliore per radunare un team, conoscere e giocare insieme a nuovi amici, per diventare un vero campione?