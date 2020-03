Nintendo annuncia una collaborazione Super Mario x Levis

Il Presidente di Nintendo of America, Doug Bowser, ha anticipato su Twitter il prossimo annuncio di una collaborazione tra Nintendo e Levis per una linea di abbigliamento a tema Super Mario.

Non ci sono al momento dettagli di alcun tipo a riguardo, la collaborazione potrebbe dare vita ad una capsule collection di capi di abbigliamento dedicati a Super Mario, tra cui ipotizziamo magliette, jeans, cappellini, scarpe e altri accessori. Nintendo non è nuova a questo tipo di collaborazioni e già in passato la compagnia ha collaborato con marchi come Vans per la produzione di capi d'abbigliamento a tiratura limitata. L'annuncio potrebbe arrivare nelle prossime ore, restiamo quindi in attesa di saperne di più.

Sono molte le aziende del settore abbigliamento che recentemente hanno siglato partnership con i colossi del mondo dei videogiochi, pensiamo alla linea Puma x Tetris, Adidas x Ninja ed alla collaborazione tra Puma e Sonic per promuovere il film del porcospino blu.

E voi cosa ne pensate di questa alleanza tra Nintendo e Levis? Sareste interessati ad acquistare magliette e altri prodotti a tema Super Mario?