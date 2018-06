Nintendo annuncia Daemon X Machina, nuovo gioco mech per Switch in arrivo nel 2019

Nintendo apre il suo E3 Direct con l'annuncio di Daemon X Machina, un nuovo gioco basato sui mech realizzato da Kenichiro Tsukuda, che verrà lanciato sulla console ibrida della Grande N nel corso del 2019.

I giocatori si troveranno impegnati in missioni di vario tipo per fermare il nemico a ogni costo. Per farlo, avranno a disposizione mech pienamente personalizzabili. Potranno inoltre scegliere fra armi di vario tipo, ottenerne altre dai nemici abbattuti e cambiarle al volo per adattare le loro strategie in base al tipo di minaccia. In apertura di notizia potete osservare il trailer di annuncio che ci presenta brevemente Daemon X Machina mostrandoci alcune delle ambientazioni e spettacolari combattimenti fra mech.