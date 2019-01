Nintendo annuncia le date di uscita di Yoshi's Crafted World e Kirby's Extra Epic Yarn

A sorpresa, Nintendo ha annunciato la data di uscita di Yoshi's Crafted World per Nintendo Switch ed ha svelato la data di pubblicazione dell'edizione completa di Kirby's Epic Yarn per 3DS, entrambi i titoli arriveranno nel mese di marzo.

Yoshi's Crafted World sarà disponibile dal 29 marzo in esclusiva su Switch, per l'occasione la compagnia ha pubblicato un nuovo Story Trailer e un set di immagini inedite: "Esplora un mondo decorato come un plastico, con scatole e bicchieri di plastica, dove ogni livello ha un secondo lato con una prospettiva diversa. Il paesaggio è costellato di strambi ostacoli e un uovo nel punto giusto potrebbe aprire nuove strade! Esplora ogni angolo per scovare oggetti nascosti mentre Yoshi si dirige verso il traguardo. Puoi anche giocare con un amico in co-op con due Joy-Con!"

Kirby's Extra Epic Yarn uscirà invece l'8 marzo su 3DS e 2DS, questa riedizione di Kirby's Epic Yarn includerà nuovi minigiochi, costumi extra e abilità aggiuntive per la tenera pallina rosa. Nintendo mantiene quindi la promessa di mantenere attivo il supporto alla sua console portatile, seppur con una edizione aggiornata di un titolo già edito.