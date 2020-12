Nintendo annuncia un Direct a sorpresa dedicato al parco Super Nintendo World

Il parco dei divertimenti Super Nintendo World è quasi pronto e la prossima primavera la struttura aprirà i battenti. Nel frattempo Nintendo non vede l'ora di mostrarcelo e per l'occasione ha annunciato un nuovo Direct!

Il 19/12 andrà in onda il Super Nintendo World Direct! Nel corso dei circa 15 minuti della diretta ti mostreremo #SUPERNINTENDOWORLD, la nuova area di Universal Studios Japan. Nel video non appariranno giochi. Segui la diretta in inglese dalle ore 00:00 del 19/12.

A mezzanotte del 19 dicembre (tra venerdì e sabato) potremo vedere una panoramica del parco ospitato all'interno degli Universal Studios Japan, la compagnia chiarisce che durante lo showcase non ci saranno annunci di nuovi giochi. Super Nintendo World avrebbe dovuto essere inaugurato la scorsa estate in occasione dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020 ma l'emergenza Coronavirus ha ovviamente fatto slittare le Olimpiadi e di conseguenza anche l'inaugurazione della struttura.

Appuntamento rimandato alla primavera del 2021 dunque, curioso il fatto che Nintendo abbia annunciato un Direct per presentare le attrazioni del parco dei divertimenti in un periodo così delicato e che impone divieti sui viaggi. Noi italiani dovremo probabilmente aspettare ancora a lungo prima di poter visitare il Super Nintendo World ma nel frattempo possiamo farci venire l'acquolina in bocca.