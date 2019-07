Nintendo annuncia l'Expansion Pass per Fire Emblem: Three Houses

Buone notizie per chi sta aspettando Fire Emblem: Three Houses, il giocopotrà godere di un ottimo supporto post-lancio da parte di Nintendo, la quale ha appena annunciato l'Expansion Pass. Quest'ultimo, al prezzo di 24.99 dollari, conterrà diverse nuove mappe, costumi, personaggi e quant'altro.

Si tratta di un pass, per l'appunto, che darà diritto ad alcuni contenuti scaricabili che arriveranno in quattro scaglioni tra l'uscita del gioco e il 30 Aprile 2020. Il pass è già disponibile per il preorder e potrà essere acquistato sia in bundle con il gioco, sia singolarmente in un secondo momento. Ecco i contenuti rivelati da Nintendo.

Primo scaglione: Officers Academy outfit maschile e femminile, disponibile dal day one (26 Luglio)

Secondo scaglione: Battle Maps ausiliari, che aiutano a trovare oggetti di supporto in-game, e altri contenuti speciali. In arrivo entro il 31 Ottobre 2019.

Terzo Scaglione: Nuove quest e costumi, più un nuovo aggiornamento gratuito. Uscirà entro il 31 Dicembre 2019.

Quarto scaglione: Nuovi contenuti per la storia, nuovi personaggi giocabili e location, più un nuovo aggiornamento gratuito. In uscita entro il 30 Aprile 2020

Il gioco sarà disponibile a partire dal 26 Luglio su Nintendo Switch. Per approfondire, sul nostro sito trovate tutte le ultime informazioni su Fire Emblem: Three Houses e la nostra anteprima di Fire Emblem: Three Houses.