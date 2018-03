Nintendo annuncia i festeggiamenti per il Mario Day in programma il 10 marzo

Il 10 marzo si festeggia il! La mascotte Nintende compie 33 anni e per l'occasione la casa di Kyoto ripercorre la storia di Mario e invita tutti a unirsi ai festeggiamenti sui social utilizzando l'hashtag

Mario ha mosso i primi passi sulla tavola da disegno di un giovane impiegato della Nintendo, come co-protagonista di Donkey Kong, uno dei primi giochi arcade. Nel 1981, infatti, un quasi sconosciuto disegnatore di videogiochi, tale Shigeru Miyamoto, realizza un personaggio da inserire nel videogioco arcade al quale sta lavorando, Donkey Kong, – un titolo diventato rapidamente un successo mondiale - e lo chiama Jumpman. Jumpman, un piccolo eroe baffuto che indossa una salopette da lavoro, è in missione per salvare la sua fidanzata, Pauline, dalle grinfie dello scatenato scimmione Donkey Kong. Due anni dopo, Jumpman riappare come protagonista di un gioco, ribattezzato con il nuovo nome di Mario. E’ la nascita di una leggenda!

Nel 1985, dopo il successo di Mario Bros, Nintendo lancia Super Mario Bros. per console Nintendo Entertainment System (NES). Questo viene considerato il primo videogioco della saga, con tutte la caratteristiche dei giochi classici di Super Mario. Dal suo debutto ad oggi, Mario è apparso come protagonista in oltre 100 giochi, accanto a personaggi a noi familiari come Yoshi, Luigi, Peach e naturalmente, Donkey Kong. La popolarità di Mario è tale che è stata realizzata una serie di cartoni animati sul suo mondo, è stato dato il suo nome a due stelle della famosa “Walk of Fame” e della “Walk of Game” di Hollywood e sono state prodotte varie linee di giocattoli a lui dedicate.

Ad oggi, il franchise di Mario ha venduto oltre 325 milioni di giochi in tutto il mondo. Niente male per un idraulico di Brooklyn che sfoggia sempre lo stesso paio di baffi! L’immensa popolarità di Mario ha offuscato anche quella dei suoi amici! Il lancio di Super Mario Bros. ha visto l’arrivo del fratello minore di Mario, Luigi, che ha conquistato subito il suo seguito di pubblico appassionato e si è guadagnato persino il ruolo da protagonista nel gioco Luigi’s Mansion. Ma ci sono anche altri personaggi che sono diventati famosi nel mondo di Mario. Tra questi ci sono Wario, Yoshi e Peach, che hanno tutti una propria serie di videogiochi. Mario continua ad emozionare i fans di tutto il mondo e la sua popolarità aumenta costantemente. Lo testimoniano le grandi vendite di titoli a lui dedicati. Il gioco di Mario più venduto di tutti i tempi è Super Mario Bros per Nintendo Entertainment System che ha venduto, ad oggi, l’impressionante cifra di 40.24 milioni di unità in tutto il mondo.

Il 2017 ha portato il nostro eroe nuovamente sotto i riflettori con Super Mario Odyssey!



Anni Ottanta

1985 - Super Mario Bros. per Nintendo Entertainment System (NES) debutta in Giappone e ha per protagonista Mario nella sua prima avventura. Il videogioco diventa uno dei più venduti di tutti i tempi, raggiungendo da solo oltre 40 milioni di copie (dato a fine settembre 2009). Oggi la serie Super Mario Bros. è la più venduta in assoluto con oltre 310 milioni di unità a livello mondiale.

1988 – Mario prende il volo! I giocatori possono provare l’ebrezza di far volare Mario in Super Mario Bros. 3 per NES, con la speciale Super-Foglia del Costume Tanooki e con una strabiliante serie di divertenti travestimenti.

1989 – Il Game Boy viene lanciato insieme a Super Mario Land, e Mario viene catapultato sulla più importante console del mondo.

Anni Novanta

1990 – Super Mario World per Super Nintendo Entertainment System (SNES), presenta ai fan l'adorabile dinosauro Yoshi che diventa subito lo straordinario braccio destro di Mario.

1993 – Per la gioia dei fan viene lanciato Super Mario All-Stars, la superba collezione di tutti i classici Mario per SNES.

1996 – Mario diventa tridimensionale! Con Super Mario 64 per Nintendo 64, Mario diventa il primo personaggio dei videogiochi ad avere la possibilità di muoversi a 360° gradi, in un ambiente di gioco a 3 dimensioni.

2001

Mario presenta la serie Super Mario Advance per Game Boy Advance.

2002

Super Mario Sunshine è il primo vero gioco di Mario per Nintendo GameCube. Mario ha una libertà di movimento senza precedenti mentre si adopera per ripulire l'isola Delfino.

2003

Super Mario Advance 4: Super Mario Bros 3, uno dei più leggendari titoli platform di tutti i tempi, giunge sul piccolo schermo. Viene, infatti, riprodotto fedelmente anche su Game Boy Advance.

2006

New Super Mario Bros viene lanciato su Nintendo DS, vendendo oltre 29 milioni di esemplari

2007

In Super Mario Galaxy (Wii) Mario si avventura nello spazio, portando il genere platform 3D, verso una nuova dimensione fatta di piattaforme sferiche e un nuovo utilizzo della forza di gravità.

2009

In New Super Mario Bros. Wii, la classica avventura bidimensionale giunge su Wii e, per la prima volta nella storia della serie Super Mario, fino a quattro giocatori possono cooperare o competere in modalità multiplayer in simultanea.

2010

In Super Mario Galaxy 2, seguito del primo gioco Super Mario Galaxy (2007), Mario diventa nuovamente galattico. Grazie alla possibilità di giocare in alcuni livelli nel ruolo di Luigi, il fratello di Mario, e con l'adorabile Yoshi in un ruolo di spicco, il gioco si appresta a diventare un classico della serie.



2011

E’ l’anno di Super Mario 3D Land che, da novembre 2011, segna il ritorno del divertimento platform senza tempo della serie Super Mario e mescola la classica azione di Mario in 2D con il nuovissimo effetto 3D. Ma arriva anche Mario Kart 7, con possibilità di guida nelle profondità marine e voli in cielo per trovare nuove scorciatoie, tante nuove opzioni di personalizzazione dei kart, gioco online, i percorsi rinnovati e migliorati dei giochi precedenti e nuove e divertenti modalità di gara

2012

Mario arriva sulla nuova console domestica Wii U con New Super Mario Bros. U, in cui una vasta gamma di modalità di gioco offre un sacco di opportunità per mettere alla prova le abilità del giocatore.



2013

Super Mario 3D World arriva su Wii U il 29 novembre 2013, con numerosi potenziamenti mai visti prima, come le ciliegie che consentono ai giocatori di duplicare il proprio personaggio e la prima trasformazione di Mario in gatto dell'intera serie.

2014

Per la prima volta in HD, il 30 maggio arriva su Wii U Mario Kart 8. Il gioco introduce circuiti originali che favoriscono la nuova caratteristica antigravitazionale, che permette ai giocatori di correre a testa in giù o su superfici verticali. I giocatori si divertiranno con le caratteristiche preferite delle serie precedenti tra cui il ritorno del gioco online che coinvolge fino a 12 giocatori, il multiplayer locale fino a 4 giocatori, deltaplani, corse sottomarine e motociclette.

2015

Dopo aver venduto oltre 310 milioni di copie della serie Super Mario Bros, il 2015 segna il lancio di Super Mario Maker, gioco per Wii U che ispira la creatività di generazioni di fan di Mario. In Super Mario Maker chiunque può creare livelli di gioco e condividerli con altri giocatori di tutto di mondo utilizzando il Wii U GamePad.

2017

Il 27 Ottobre 2017 ha segnato il lancio di Super Mario Odyssey, il primo platform dedicato a Super Mario per la nuova console Nintendo Switch. In questa nuova avventura, Mario ha un mondo tutto nuovo da esplorare! Da rovine misteriose a città illuminate, ogni regno è come un parco giochi ricco di segreti e lune da scovare! Mario non è da solo in questa avventura! Con lui c'è Cappy, un personaggio misterioso che si è trasformato nell'inconfondibile cappello rosso di Mario.