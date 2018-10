Nintendo annuncia Fitness Boxing per Switch, in arrivo a dicembre

È ora di scendere dal divano e iniziare a muoversi! Nel gioco Fitness Boxing, titolo esclusivo per Nintendo Switch in arrivo il 21 dicembre, è possibile imparare le mosse del pugilato con specifici allenamenti mentre si balla sulle note di alcuni successi musicali.

Impugnando i Joy-Con di Switch, è possibile sferrare pugni, ondeggiare e accovacciarsi grazie ai controlli di movimento incorporati e muovere tutto il corpo senza bisogno di attrezzature da palestra aggiuntive!

L'allenamento quotidiano con Fitness Boxing dura dai 10 ai 40 minuti e offre opzioni sia a bassa che ad alta intensità. Dopo aver selezionato uno tra i vari trainer presenti, se ne può personalizzare l’aspetto con outfit sbloccabili. Il gioco può stimare le calorie bruciate sulla base dell'indice di massa corporea (BMI). Mentre si prosegue nel percorso di fitness, si possono ottenere canzoni aggiuntive e avere anche l'opportunità di affrontare circuiti di allenamento più impegnativi.

Inoltre, con la modalità a due giocatori, è possibile far squadra con un amico o un famigliare per giocare in tandem o affrontarsi in un ring virtuale usando un Joy-Con ciascuno. Grazie alla portabilità del sistema Nintendo Switch, Fitness Boxing può essere giocato a casa, in modalità TV, o in viaggio, utilizzando la modalità da tavolo.

È ora di scendere dal divano e iniziare a muoversi con Fitness Boxing, un titolo esclusivo per Nintendo Switch in lancio il 21 dicembre 2018 sia in versione pacchettizzata nei punti vendita che in digitale sul Nintendo eShop.