Nintendo annuncia la lineup per il World Hobby Fair 2020

Nintendo ha confermato la sua partecipazione al World Hobby Fair 2020, evento in programma in Giappone al Nagoya Dome il 19 gennaio e che si sposterà poi al Makuhari Messe di Chiba il 25 e 26 gennaio.

Il prossimo mese invece la fiera toccherà il Fukuoka Yahuoku! Dome (2 febbraio) e il Kyocera Dome (9 febbraio) di Osaka. Nonostante non sia uno show particolarmente noto in Occidente, le maggiori compagnie giapponesi del mondo dei videogiochi, del giocattolo e dell'intrattenimento partecipano sempre con grande entusiasmo con l'obiettivo di mostrare i propri prodotti ad un pubblico piuttosto ampio composto principalmente da bambini e giovani ragazzi.

Nintendo sarà presente con una lineup di giochi Switch che include Pokemon Spada e Scudo, Doraemon Nobita's New Dinosaur, Ninja Box, Yokai Watch 4 Plus Plus, Bakutsuri Hunters e Mario & Sonic alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Nintendo World Hobby Fair 2020

Pokemon Spada e Scudo

Puzzle & Dragons Gold

Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020

Bakutsuri Hunters

Yo-kai Watch 4++

Ninja Box

Tsuri Spirits

Futari de! Nyanko Daisensou

Doraemon Nobita's New Dinosaur

Giochi Olimpici di Tokyo 2020 - Il Videogioco Ufficiale

Difficilmente possiamo aspettarci nuovi annunci sui prossimi giochi per Nintendo Switch, se non magari progetti più piccoli destinati al solo mercato giapponese.