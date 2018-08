Nintendo annuncia nuovi bundle 2DS XL e Starter Pack di Super Mario Odyssey e Zelda BOW

Nintendo ha annunciato una serie di nuovi bundle in arrivo durante la stagione estiva. Oltre alla speciale edizione di Super Smash Bros Ultimate con il Pro Controller incluso, sono in arrivo nuovi bundle del New 2DS XL e gli Starter Pack di Super Mario Odyssey, Splatoon 2 e Zelda Breath of the Wild.

Come potete leggere nel tweet riportato in calce alla notizia, i nuovi bundle Nintendo 2DS XL con Mario Kart 7 pre-installato saranno disponibili dal 28 settembre al prezzo di 149,99 dollari. Oltre ai due classici modelli Nero-Turchese e Bianco-Arancio, sarà disponibile anche una terza colorazione Viola-Bianco completamente inedita.

Come segnalato nella giornata di ieri, la Special Edition di Super Smash Bros Ultimate uscirà il 7 dicembre (lo stesso giorno in cui debutterà il gioco) con inclusi la custodia Steelbook e il Pro Controller a tema per Nintendo Switch.

Infine, sono in arrivo le nuove edizioni Starter Pack di Super Mario Odyssey, Zelda Breath of the Wild e Splatoon 2: tutte e tre includeranno una copia del gioco e la Guida strategica ufficiale rilegata, e verranno vendute al prezzo di 59,99 euro.

Segnaliamo che questi bundle sono stati confermati per il mercato americano, e che si rimane in attesa di ulteriori dettagli sul loro possibile arrivo in Europa.