Nintendo annuncia nuovi titoli Selects e bundle New 2DS XL

La gamma Nintendo Selects 3DS verrà ora rinvigorita da tre nuovi arrivi, Animal Crossing New Leaf Welcome Amiibo, Donkey Kong Country Returns 3D e Super Mario Maker che insieme, con oltre 4,34 milioni di unità vendute ad oggi in Europa, rappresentano alcuni dei titoli di maggior successo della console.

Animal Crossing New Leaf Welcome Amiibo e Donkey Kong Country Returns 3D entreranno a far parte della gamma Nintendo Selects il 29 giugno, mentre Super Mario Maker si unirà agli altri titoli il 27 luglio.

I titoli Nintendo Selects in arrivo

Animal Crossing New Leaf Welcome Amiibo – Trasferirsi in una nuova città e fare nuovi amici è un passo importante… ma è ancora più importante essere il nuovo sindaco! Preparati a goderti una vita completamente nuova in una città creata interamente da te. Puoi usare carte e statuette amiibo per invitare animali nella tua cittadina, farti aiutare nei minigiochi o per ottenere nuovi oggetti.

Donkey Kong Country Returns 3D – Preparati a un’avventura con il re della giungla! Donkey Kong e il suo compagno Diddy Kong tornano in questo platform denso di azione: una versione aggiornata dell’avventura di Donkey Kong Country Returns per Wii, per le console della famiglia Nintendo 3DS.

Super Mario Maker – Crea i livelli di Mario dei tuoi sogni e riempili di situazioni assurde che non finiranno mai di sorprenderti! Puoi anche affrontare 100 livelli creati da Nintendo nella Sfida Super Mario o collegarti a Internet per cimentarti con i Livelli consigliati e la Sfida dei 100 Mario nella modalità Livelli dal mondo!

Nintendo annuncia oggi anche l’arrivo di due nuovi membri della famiglia New Nintendo 2DS XL che verranno lanciati il 29 giugno e consentono di giocare con tutti i titoli Nintendo 3DS in 2D su uno schermo da 4,88 pollici.

Il bundle New Nintendo 2DS XL Nero + Verde Lime include Mario Kart 7 preinstallato

Mario Kart 7 – Librati nel cielo e immergiti sott’acqua mentre il mondo delle corse si ingrandisce e migliora. Non solo potrai personalizzare il tuo kart a piacimento, ma sarai anche in grado di metterti al volante e di sterzare usando i sensori di movimento.



Il bundle New Nintendo 2DS XL Bianco + Lavanda include Tomodachi Life preinstallato

Tomodachi Life – Dai il ruolo da protagonista al tuo Mii nel mondo pieno di possibilità di Tomodachi Life, un gioco fuori dagli schema nel quale sarai protagonista insieme a tutti coloro che conosci. Popola un’isola paradisiaca con personaggi Mii a tua scelta e osserva come si sviluppa l’azione - solo sulle console della famiglia 3DS.