Nintendo annuncia un nuovo Nindies Showcase, direct dedicato agli indie

Nintendo ha appena annunciato il Nindies Showcase Spring 2019, l'ormai consueto Direct interamente dedicato alla produzioni indipendenti in arrivo su Nintendo Switch.

L'edizione primaverile dello show durerà ben 30 minuti e sarà trasmessa a partire dalle ore 17:00 del 20 marzo. La casa di Kyoto ha già reso disponibile il player su YouTube dal quale sarà possibile seguire la trasmissione, lo trovate allegato in calce a questa notizia.

Esattamente come già accaduto con le passate edizioni, durante lo showcase ci aspettiamo l'annuncio di numerosi titoli indipendenti, con tanto di data d'uscita e trailer annessi. In occasione del Nindies della scorsa estate sono stati presentati più di 20 giochi, tra i quali spiccavano Bastion, Hyper Light Drifter - Speciale Edition, The Messenger, Wasteland 2: Director's Cut e Transistor. Siamo sicuri che il Nindies Showcase Spring 2019 sarà altrettanto ricco.