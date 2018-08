Nintendo Switch: annunciato un nuovo Nindies Showcase fissato per la prossima settimana

A pochissimi giorni di distanza dalla trasmissione del Nintendo Indie Highlights, la casa di Kyoto torna alla carica annunciando un nuovo "mini direct" dedicato ai giochi della scena indipendente che verrà trasmesso la prossima settimana.

L'annuncio è arrivato nelle scorse ore attraverso i canali social di Nintendo America. Il Nindies Showcase Summer 2018 andrà in onda su YouTube martedì 28 agosto a partire dalle 18:00 (ora italiana). Stando a quanto riferito dalla casa di Kyoto, durante la trasmissione verranno svelati "molteplici titoli indie non ancora annunciati in arrivo su Nintendo Switch".

La messa in onda di due trasmissioni dedicati agli indie a così breve distanza l'una dall'altra è senza dubbio una mossa insolita. Evidentemente il numero di titoli in arrivo sull'ibrida è così elevato da aver richiesto due puntate separate. Durante l'Indie Highlights dello scorso lunedì sono stati mostrati giochi come Prison Architecht (già disponibile), Monster Boy and the Cursed Kingdom (6 novembre), This War of Mine (novembre) e Terraria (2019). Quali sorprese ci riserverà il Nindies Showcase Summer? Lo scopriremo il 28 agosto alle 18:00. Restate sintonizzati su queste pagine, vi terremmo aggiornati al riguardo.