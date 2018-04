Nintendo annuncia i piani per l'E3 2018, conferenza in programma il 12 giugno

A seguito della presentazione dei risultati finanziari dell'ultimo anno fiscale, Nintendo ha confermato la sua presenza all'E3 di Los Angeles, annunciando anche uno showcase in programma per martedì 12 giugno alle 18:00 (ora italiana).

Nintendo non terrà una conferenza tradizionale ma come da molti anni a questa parte si limiterà a trasmettere una video presentazione incentrata "sui giochi in arrivo nel 2018, tra cui Super Smash Bros Switch", queste le parole che accompagnano il comunicato della casa di Kyoto. Difficile saperne di più al momento ma la presenza di titoli come Pokemon Switch, Bayonetta 3 e Metroid Prime 4 appare molto probabile, insieme probabilmente all'annuncio di nuove IP e giochi di terze parti (tra cui il tanto rumoreggiato Fortnite Switch).

All'E3 di Los Angeles, la compagnia presenterà anche lo Splatoon 2 World Championship (11/12 giugno) e il Super Smash Bros Invitational 2018 (12 giugno), oltre ad una serie di eventi Nintendo Treehouse Live in diretta streaming continua dal 12 al 14 giugno, per approfondire i giochi svelati durante la presentazione. I visitatori della fiera potranno provare con mano "una grande varietà di giochi", tra cui Super Smash Bros Switch, presente in forma giocabile.