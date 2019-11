Nintendo annuncia sconti e offerte su Switch e giochi per il Black Friday 2019

Nintendo of America ha annunciato le promozioni per il Black Friday 2019 negli Stati Uniti: per il Venerdì Nero la casa di Kyoto offre 20 dollari di sconto su una selezione di giochi e una offerta sul bundle Switch con Mario Kart 8 Deluxe.

Nello specifico dal 27 novembre e per un periodo limitato i giocatori potranno acquistare una selezione di giochi per Nintendo Switch a 39.99 dollari anzichè 59.99 dollari:

Super Mario Odyssey

Super Mario Party

The Legend of Zelda Breath of the Wild

Splatoon 2

Donkey Kong Country Tropical Freeze

Mario Tennis Aces

Kirby Star Allies

Octopath Traveler

Wolfenstein 2 The New Colossus

Altra offerta riguarda il bundle Nintendo Switch (modello standard) con Mario Kart 8 Deluxe in vendita a 299.99 dollari, disponibile dal 28 novembre e per tutta la stagione natalizia. I Joy-Con (varianti grigia o rosso/blu neon) saranno in vendita a 59.99 dollari invece di 79.99 dollari, infine la Poke Ball Plus costerà 19.99 dollari dal 28 novembre.

Al momento nessuna di queste promozioni è stata confermata per l'Europa, i piani per gli sconti del Black Friday Nintendo per il nostro continente verranno svelati probabilmente nelle prossime settimane. Nell'attesa, in Italia comprando Nintendo Switch Lite su Amazon.it si otterrà un buono sconto di 20 euro da spendere l'acquisto di uno dei seguenti giochi: The Legend of Zelda Breath of the Wild, Super Smash Bros Ultimate, Overwatch Legendary Edition, The Witcher 3 Wild Hunt, Fire Emblem Three Houses, Daemon X Machina, Astral Chain, Dragon Quest 11S Definitive Edition e Mortal Kombat 11.