Nintendo annuncia lo stand con funzione di ricarica per Switch

Nintendo ha annunciato un nuovo accessorio per Switch, ovvero uno stand con funzionalità di ricarica, capace quindi di fornire energia e ricaricare la batteria una volta connesso alla console.

Adjustable Charging Stand (questo il nome completo dell'accessorio) sarà disponibile negli Stati Uniti al prezzo di 19.99 dollari, al momento Nintendo non ha comunicato la data di uscita e il prezzo per l'Europa. Lo stand è interamente in plastica e può essere regolato su varie angolazioni, così da adattarsi alle singole esigenze dei giocatori.

Al lancio, l'unico disponibile per lo stand ricaricabile sarà il nero ma non è escluso che Nintendo possa pensare ad altre colorazioni per il futuro. Cosa ne pensate di questo nuovo accessorio per Switch?

Ricordiamo che Nintendo ha recentemente annunciato i piani per l'online a pagamento di Switch, con prezzi a partire da 3.99 euro al mese o 19.99 euro l'anno per un singolo account. Il servizio, attivo da settembre 2018, offrirà gioco multiplayer online, accesso a una selezione di giochi NES (con supporto multigiocatore), salvataggi Cloud e sconti eShop esclusivi.