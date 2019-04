Nintendo annuncia il supporto VR per Super Mario Odyssey e Zelda Breath of the Wild

Nintendo ha annunciato che Super Mario Odyssey e The Legend of Zelda Breath of the Wild saranno compatibili con il nuovo Toy-Con Labo VR in arrivo il 12 aprile su Switch.

Per l'occasione la casa di Kyoto ha pubblicato un breve trailer che trovate nel Tweet in calce alla notizia, il supporto sarà limitato a precise sessioni nel caso di Super Mario Odyssey (si parla di tre missioni VR) mentre nel caso di Zelda l'avventura dovrebbe essere interamente giocabile in Realtà Virtuale.

Entrambi i titoli riceveranno un aggiornamento VR gratuito il 25 aprile (il 26 aprile in Italia), Nintendo dimostra così di voler iniziare a sperimentare seriamente con la Realtà Virtuale, grazie al visore realizzabile utilizzando il Toy-Con 4 Nintendo Switch supporta la VR e questo probabilmente è solamente il primo passo verso un futuro ancora più ricco di contenuti di questo tipo.

Nintendo Labo Toy-Con 4 permetterà di immergersi in varie esperienze tra cui Visore VR, Blaster, Fotocamera, Uccello, Elefante e Pedale Eolico, con relativi set di espansione in arrivo nelle prossime settimane. Certamente interessante l'idea di estendere il supporto ai principali titoli della lineup Switch, non è escluso che in futuro altri giochi possano godere della compatibilità con il Visore VR Nintendo Labo.