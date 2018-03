Nintendo annuncia i tornei di Splatoon e Super Smash Bros per l'E3 2018

L’11 e il 12 giugno a Los Angeles, un gruppo selezionato di giocatori si radunerà per giocare a, e alcuni team qualificati si sfideranno aper dar prova di un gameplay di altissimo livello durante un evento organizzato da Nintendo che vedrà come protagonisti i due giochi per Switch.

Il raduno vuole celebrare il divertimento per tutte le età e sottolineerà l’approccio unico al gioco competitivo di Nintendo. L’evento sarà solo una delle attività di Nintendo nel corso dell’E3, che si svolgerà dal 12 al 14 giugno al Convention Center di Los Angeles. Ulteriori dettagli sulla partecipazione di Nintendo all’E3 verranno rivelati più avanti.

L’evento presenterà giocatori da ogni parte del globo nel torneo Super Smash Bros Invitational 2018 per festeggiare l’arrivo del nuovo gioco Super Smash Bros per Nintendo Switch annunciato di recente. Saranno presenti anche i team vincitori dei rispettivi tornei di tutto il mondo che si daranno battaglia nel campionato mondiale di Splatoon 2. Le gare saranno trasmesse in diretta streaming per il pubblico dei canali YouTube e Twitch di Nintendo.

Il Campionato Europeo di Splatoon, che si terrà al Polymanga in Svizzera, deciderà quali team europei avranno l’opportunità di competere al Campionato Mondiale di Splatoon 2. Il torneo prenderà il via con un round di pre-qualificazione che avrà luogo il 30 marzo e la mattina del 31 marzo, nel corso del quale i 16 team partecipanti gareggeranno per un agognato posto nel torneo finale. A seguire, il 31 marzo alle 13.00, le avvincenti semifinale e finale verranno trasmesse dal vivo sul canale YouTube Nintendo Italia e su Twitch, con i membri del team vincente che porteranno a casa un trofeo speciale e una felpa, oltre al titolo di Campione Europeo di Splatoon 2. Prima del Campionato Mondiale di Splatoon 2, Nintendo trasmetterà online lo Splatoon 2 Inkling Open 2018 negli Stati Uniti/Canada ospitato da Battlefy. Il team vincente si qualificherà per l’opportunità di aggiudicarsi un posto al Campionato Mondiale di Splatoon 2; i team in Giappone (Splatoon Koshien 2018) e Australia/Nuova Zelanda (AUNZ Splatoon Cup) riceveranno informazioni a livello locale.