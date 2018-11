Nintendo ha annunciato un 'Fire Emblem Expo' per la prossima primavera

Nintendo e la Software House Intelligent System hanno annunciato che, in occasione della prossima primavera, si terrà in Giappone un evento totalmente dedicato a Fire Emblem.

Nello specifico, la manifestazione è denominata "Fire Emblem Expo" e avrà luogo il 4 maggio 2019, a Tokyo, presso una delle numerosi location per eventi di Zepp Tokyo. L'evento sarà aperto al pubblico, che potrà parteciparvi previo acquisto di un biglietto. Il sito ufficiale dell'evento informa che la prevendita inizierà a partire dal prossimo 28 dicembre. Purtroppo, per ora, non sono disponibili ulteriori informazioni in merito al programma o ai contenuti che saranno mostrati in occasione di questo Fire Emblem Expo. Tuttavia, potremo sapere qualcosa in più già la prossima settimana. Il sito ufficiale dell'evento annuncia infatti che maggiori dettagli saranno resi noti domenica 8 dicembre, in occasione di un broadcast che verrà trasmesso via Youtube e NicoNico.

Vi ricordiamo che l'ultimo progetto relativo all'apprezzata saga di Fire Emblem è stato mostrato per la prima volta da Nintendo in occasione dello scorso E3. Il prossimo gioco legato all'IP sarà intitolato Fire Emblem: Three Houses ed uscirà in esclusiva su Nintendo Switch. Non è ad ora disponibile una data di pubblicazione precisa, ma la finestra di lancio indicata dalla Casa di Kyoto fa riferimento alla Primavera 2019. Chissà, dunque, che questo Fire Emblem Expo non possa essere in qualche modo collegato al nuovo gioco per la console ibrida Nintendo. Per avere maggiori dettagli, non ci resta che attendere la prossima settimana.