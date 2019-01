Nintendo ha annunciato un nuovo Indie Highlights per il 23 Gennaio!

Con l'inizio del nuovo anno, la Casa di Kyoto ha deciso di alzare il sipario su alcune delle novità in arrivo su Nintendo Switch nel corso del 2019.

Dopo aver svelato, piuttosto a sorpresa, le date di uscita sulla console ibrida di Titoli come Yoshi's Crafted World, Final Fantasy X/X2 HD Remastered e Final Fantasy 12: The Zodiac Age, Nintendo ha finalmente annunciato un nuovo appuntamento dedicato alle novità in arrivo su Nintendo Switch.

Come potete verificare in calce a questa news, la notizia è giunta al pubblico tramite l'account Twitter ufficiale di Nintendo Italia, che ha da pochissimo pubblicato il seguente cinguettio: "Sintonizzati alle 15:00 di domani per una nuova presentazione #IndieHighlights, in cui mostreremo alcuni dei tanti giochi indipendenti in arrivo su #NintendoSwitch nel 2019!". Non si tratterà dunque di un Nintendo Direct "principale", ma di uno streaming appositamente dedicato a Titoli indipendenti.



Il sito ufficiale di Nintendo Italia presenta così Indie Highlights: "[...] la fonte di fantastiche esperienze di gioco create da sviluppatori indipendenti! Con una vasta gamma di generi, Indie Highlights presenta alcuni dei migliori titoli prodotti da questi sviluppatori". L'appuntamento è dunque fissato per il 23 gennaio alle ore 15:00 del fuso orario italiano. Quali novità sperate che abbia in serbo Nintendo per l'offerta Indie su Nintendo Switch nel 2019?