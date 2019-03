Nintendo ha aperto il Sito Ufficiale per l'E3 2019: ecco i primi dettagli!

È finalmente giunto il periodo dell'anno in cui i grandi Attori dell'industria videoludica iniziano a prepararsi all'edizione annuale dell'Electronic Entertainment Expo, più noto al pubblico con la sigla E3 2019.

Tra questi troviamo la Casa di Kyoto, che ha da poco aperto il proprio Sito Ufficiale E3 Nintendo, all'interno del quale condivide con il pubblico alcune prime informazioni. Le danze si apriranno in data sabato 8 giugno, con due eventi dedicati all'e-sport:

Super Smash Bros Ultimate World Championship 2019 3v3

Splatoon 2 World Championship 2019

Non vengono invece specificati dalla Grande N gli appuntamenti previsti per i giorni successivi. Sul Sito Ufficiale Nintendo E3 2019 possiamo tuttavia leggere: "Giugno 11-13. È quasi quel periodo dell'anno...e noi siamo eccitati quanto voi! Per fortuna, potrete conoscere ogni cosa relativa agli ultimi annunci videoludici, novità sui tornei, e i piani di Nintendo per l'E3 proprio qui, quindi restate sintonizzati". Nel corso degli ultimi anni, Nintendo ha partecipato all'E3 presenziando sullo showfloor dell'evento e, salvo eccezioni, tramite la trasmissione di un Nintendo Direct dedicato.



In attesa di ulteriori aggiornamenti ufficiali da parte della Casa di Kyoto, ricordiamo a Lettori e Lettrici che proprio nel corso degli ultimi giorni altri Attori hanno annunciato i propri piani per l'evento, tra cui troviamo la Conferenza E3 di Ubisoft e la Conferenza E3 di Bethesda.