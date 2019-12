Nintendo, aperto lo Store ufficiale a Tokyo: code ed attese lunghissime per poter entrare

A inizio 2019, la Casa di Kyoto aveva annunciato l'intenzione di aprire il primo Store ufficiale Nintendo in Giappone: quest'ultimo è stato reso operativo nel corso del mese di novembre.

Situato a Tokyo, nel cuore del quartiere di Shibuya, lo store occupa una superficie di circa trecento metri quadrati: grazie ai Tweet disponibili in calce a questa news potete farvi un'idea generale della sua struttura. Oltre a dedicarsi all'acquisto di merchandise di vario tipo, l'utenza ha qui la possibilità di dedicarsi alla prova di alcuni titoli per Nintendo Switch, mentre in un'area apposita è possibile testare in prima persona le caratteristiche di Ring Fit Adventure.

Secondo quanto riportato da Bloomberg, lo store è stato letteralmente preso d'assalto dagli appassionati, sia giapponesi sia turisti stranieri. Per riuscire ad accedere alla struttura Nintendo, il pubblico ha affrontato lunghissime code. Per sopperire al disagio, la dirigenza ha avviato una distribuzione di biglietti numerati nell'orario antecedente all'apertura del negozio. Nonostante questo, le code non sono diminuite, tanto che a inizio dicembre l'account Twitter ufficiale del Tokyo Nintendo Store invitava il pubblico ad indossare abiti pesanti, in vista di una lunga attesa all'esterno. Anche al termine del periodo pre-natalizio, la situazione non sembra essere mutata particolarmente! Recentemente, Tomokazu Nakaura, portavoce Nintendo, ha ringraziato il pubblico per l'affetto dimostrato, scusandosi per le attese a cui i clienti sono andati incontro.



Dettaglio interessante, circa la metà dei circa mille prodotti esposti sono un'esclusiva dello Store di Tokyo!