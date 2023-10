Nintendo ha appena mostrato il Pro Controller di Switch 2?

Si sente profumo di Nintendo Switch 2 e i fan della Grande N sono prevedibilmente concentrati a fiutare ogni singolo indizio che possa condurre all'erede dell'attuale ibrida. Alla loro attenzione non è dunque sfuggito quello strano controller apparso nel materiale promozionale di Super Mario Bros. Wonder. Di cosa si tratta?

Guardate attentamente l'immagine d'anteprima di questa notizia: accanto alla coppia di Joy-Con e al dock di Nintendo Switch, campeggia l'immagine di un controller mai visto prima, che secondo le prime ipotesi potrebbe trattarsi del nuovo Pro Controller di Nintendo Switch 2. Il dispositivo è infatti dotato di una forma insolita, più squadrata di quella alla quale siamo abituati nonostante pulsanti e levette abbiano lo stesso layout, e sicuramente non attribuibile al Pro Controller attualmente in commercio.

Come fa notare Stealth Optional, Nintendo già dispone di un'immagine rappresentativa dell'attuale Pro Controller di Nintendo Switch, quindi avrebbe potuto tranquillamente utilizzare quella. Il design presente sull'artwork promozionale di Super Mario Bros. Wonder, invece, è chiaramente inedito e alla sua prima apparizione. È possibile che colui che ha creato l'immagine abbia usato per errore il design del nuovo Pro Controller, ma al momento non possiamo averne alcuna certezza. Esiste anche la possibilità che tutto ciò non abbia alcun significato, ma di certo è un dettaglio che non può passare inosservato.

Non ci resta che attendere eventuali conferme o smentite da parte della casa di Kyoto. Gli ultimi rumor, ricordiamo, vogliono Nintendo Switch 2 in uscita a settembre 2024 in due differenti modelli, con prezzi a partire da 400 dollari. C'è anche chi giura d'averla vista dietro le quinte alla Gamescom 2023.