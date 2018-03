Nintendo apre un nuovo minisito in vista dell'E3 2018

Dopo aver annunciato i tornei diper la fiera di Los Angeles,ha aperto il minisito dedicato all' E3 2018 , dove saranno pubblicati tutti gli aggiornamenti e le novità per Switch e 3DS presentate allo show, oltre al calendario degli eventi e le iniziative previste.

Al momento il sito ci ricorda che all'E3 si terranno i tornei di Splatoon e Super Smash Bros, nessun accenno invece a eventuali Direct o Treehouse, la cui messa in onda appare comunque molto probabile. Nintendo dovrebbe approfittare della fiera di Los Angeles per mostrare in azione il nuovo Smash Bros per Switch, oltre a togliere i veli ad altri progetti in arrivo nella seconda metà dell'anno, tra cui Yoshi, oltre probabilmente a titoli di terze parti non ancora annunciati.

Difficile allo stato attuale saperne di più, i piani per l'E3 2018 saranno svelati probabilmente in tarda primavera, tra fine maggio e inizio giugno, prima dell'inizio della kermesse previsto per il 12 giugno.